Валансьен увольняет тренера, несмотря на историческую победу в Кубке Франции

Самюэль Гоэтальс заменит уволенного тренера Блуа, несмотря на историческую победу Валансьена в Кубке Франции, из-за неудачного старта в чемпионате.

Клуб объявил 12 октября о том, что 32-летний тренер Блуа был уволен и больше не будет руководить основной командой. Вместо него был назначен Самюэль Гоэтальс, а Руди Матер станет его ассистентом.



В субботу, 10 октября, Валансьен зарегистрировал самую большую победу в своей истории, уничтожив любительский Абарк со счетом 13:0 в пятом раунде Кубка Франции. Однако, несмотря на это, Валансьен, который участвует в третьем дивизионе французского футбола, не показывает выдающихся результатов в чемпионате. После девяти раундов команда находится на 15-м месте, имея в своем активе две победы, две ничьи и пять поражений. От зоны риска вылета команду отделяет всего одно очко.



Несмотря на историческую победу в Кубке, руководство клуба решило уволить тренера. Официальная причина увольнения не была объявлена, но французские СМИ связывают это с неудачным началом команды в чемпионате.



Кроме того, стоит отметить, что Арсенал потерял двух игроков перед матчем Лиги чемпионов.