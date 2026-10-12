Тибо Куртуа: голкипер Реала продлит контракт до 2028 года

Реал планирует продлить контракт с голкипером Тибо Куртуа до 2028 года.

По данным The Athletic, Тибо Куртуа, голкипер Реала из Мадрида, продолжит свою карьеру в этом клубе.



Важно упомянуть, что текущий контракт 34-летнего бельгийца заканчивается в конце этого сезона.



Реал намерен предложить Куртуа новое соглашение, которое будет действительно до 2028 года.



Тибо Куртуа является игроком Реала с 2018 года, когда он перебрался из Челси за 35 миллионов евро. За это время голкипер принял участие в 342 матчах и выиграл 12 титулов.