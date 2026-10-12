Мареска в ряду с легендами: Манчестер Сити побеждает в шести стартовых турах АПЛ

Манчестер Сити под руководством Марески достигает шести побед в шести стартовых турах АПЛ, равняясь рекорду четырех других тренеров.

Главный наставник футбольного клуба Манчестер Сити Энцо Мареска снова показал впечатляющие результаты в Английской Премьер-лиге (АПЛ).



Недавно Манчестер Сити преуспел в матче против Ливерпуля, несмотря на численное преимущество последнего.



Таким образом, в текущем сезоне Сити может гордиться шестью победами в шести стартовых турах, что ставит Мареску в ряд с четырьмя тренерами в истории АПЛ, которые смогли достичь подобного результата.



Ранее такой успех в начале сезона показывали только Карло Анчелотти (2009/10), Пеп Гвардиола (2016/17) и Оле-Гуннар Сульшер (2018/19).



Было также отмечено, что Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд.