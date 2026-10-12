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Судаков принес победу Бенфике в матче против Витории Гимарайнш

Украинский полузащитник Георгий Судаков забил победный гол, обеспечив итоговый успех Бенфики в матче против Витории Гимарайнш.
Судаков принес победу Бенфике в матче против Витории Гимарайнш
Георгий Судаков / Getty Images

В воскресенье, 11 октября, футбольный клуб Бенфика одержал победу над Виторией Гимарайнш в домашнем матче восьмого тура португальской премьер-лиги, завершив игру со счетом 2:0.

Лиссабонская команда открыла счет на 24-й минуте благодаря голу Самуэля Далу. Победный исход матча обеспечил украинский полузащитник Георгий Судаков.

24-летний украинец Судаков начал игру на скамейке запасных и был заменен на 73-й минуте. Спустя две минуты после выхода на поле, он получил мяч почти на линии штрафной и низким ударом по центру отправил его в ворота соперника.



Этот гол стал для Судакова первым в текущем сезоне и первым с 5 декабря прошлого года, когда он забил в матче португальской премьер-лиги против Спортинга (1:1).

Анатолий Трубин, украинский голкипер Бенфики, провел матч против Витории Гимарайнш на скамейке запасных.

Стоит отметить, что за день до этого украинский полузащитник Егор Ярмолюк забил свой первый гол в этом сезоне за Брентфорд.

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