Украинский полузащитник Георгий Судаков забил победный гол, обеспечив итоговый успех Бенфики в матче против Витории Гимарайнш.

В воскресенье, 11 октября, футбольный клуб Бенфика одержал победу над Виторией Гимарайнш в домашнем матче восьмого тура португальской премьер-лиги, завершив игру со счетом 2:0.



Лиссабонская команда открыла счет на 24-й минуте благодаря голу Самуэля Далу. Победный исход матча обеспечил украинский полузащитник Георгий Судаков.



24-летний украинец Судаков начал игру на скамейке запасных и был заменен на 73-й минуте. Спустя две минуты после выхода на поле, он получил мяч почти на линии штрафной и низким ударом по центру отправил его в ворота соперника.





Этот гол стал для Судакова первым в текущем сезоне и первым с 5 декабря прошлого года, когда он забил в матче португальской премьер-лиги против Спортинга (1:1).



Анатолий Трубин, украинский голкипер Бенфики, провел матч против Витории Гимарайнш на скамейке запасных.



Стоит отметить, что за день до этого украинский полузащитник Егор Ярмолюк забил свой первый гол в этом сезоне за Брентфорд.