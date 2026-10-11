Серия А: Сассуоло и Милан разделили очки в напряженном матче

Сассуоло и Милан разошлись миром в матче шестого тура Серии А.

В воскресенье, 11 октября, в рамках шестого тура Серии А Италии, прошел поединок между футбольными клубами Сассуоло и Милан на домашней арене Сассуоло.

Читайте также: Манчестер Сити разгромил Ливерпуль, несмотря на удаление игрока

Игра между двумя командами закончилась вничью 1:1, и победа не была присуждена ни одной из сторон.В первой половине игры Милан уверенно контролировал ход матча, но не сумел забить. Итог первого тайма - 0:0.Во втором тайме, на 63-й минуте, Адриен Рабио открыл счет в пользу "россонери", забив гол с левой стороны штрафной зоны. Однако, спустя пять минут Кас Оденталь уравнял счет, забив гол после углового удара.На текущий момент, Милан занимает пятую позицию в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 12 очков. Сассуоло, с восемью очками, располагается на десятом месте.

Сассуоло - Милан 1:1

Голы: Оденталь, 68 - Рабио, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 1.17

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 3 - 5

Фолы: 13 - 11

Сассуоло: Мурич, ван дер Бремпт (Чинкеграно, 79), Чалета-Цар, Лейсен (Оденталь, 26), Дойг, Матич (Липани, 79), Бакола, Аджич (Торстведт, 60), Берарди, С. Эспозито (Боуи, 60), Лорьенте.

Милан: Меньян, Хила, Габбия (Де Винтер, 20), Павлович, Чуквуэзе (Хатчинсон, 85), Муса (Яшари, 78), Рабио, Эступиньян (Модрич, 46), Морейра, Пулишич (Сиссе, 78), Рамуш.

Предупреждения: Торстведт - Эступиньян, Де Винтер, Рамуш, Павлович.