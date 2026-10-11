Манчестер Сити разгромил Ливерпуль, несмотря на удаление игрока

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на его домашнем стадионе, забив три неответных гола, несмотря на удаление одного из игроков.

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги в воскресенье, 11 октября, команда Манчестер Сити одержала победу над Ливерпулем на его домашнем стадионе. Несмотря на то, что один из игроков был удален с поля, команда под управлением Энцо Марески смогла забить три неответных гола.



В первом тайме обе команды не смогли забить. Однако, на 62-й минуте второго тайма, Райан Гравенберх из Ливерпуля получил вторую желтую карточку и был отправлен за пределы поля. Манчестер Сити быстро использовал эту ситуацию в свою пользу, забив два гола. Эрлинг Холанд открыл счет на 65-й минуте, а через три минуты Жереми Доку увеличил преимущество команды. На 78-й минуте Райан Шерки забил третий гол, устанавливая окончательный счет матча.



Манчестер Сити выиграл все шесть стартовых матчей чемпионата и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ливерпуль находится на девятом месте с девятью очками.



Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити 6-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Манчестер Сити 0:3

Голы: Холанд, 65, Доку, 68, Шерки, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 1.30

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 5 - 6

Фолы: 19 - 14

Ливерпуль: Алиссон - Араухо (Фримпонг, 75), Жаке (Гомес, 88), ван Дейк, Керкез - Гравенберх, Мак Аллистер - Баркола (Кьеза, 88), Вирц (Ньони, 67), Муньос - Кумас (Нгумоа, 75).

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Геи, О'Райли (Гвардиол, 67) - Андерсон, Фернандес (Буадди, 80) - Сэменьо, Шерки, Ндиайе (Доку, 56) - Холанд (Элиас, 80).

Предупреждения: Араухо, Гравенберх, ван Дейк - О'Райли, Буадди.

Удаление: Гравенберх, 62 (вторая желтая).