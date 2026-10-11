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Манчестер Сити разгромил Ливерпуль, несмотря на удаление игрока

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на его домашнем стадионе, забив три неответных гола, несмотря на удаление одного из игроков.
Манчестер Сити разгромил Ливерпуль, несмотря на удаление игрока
Манчестер Сити победил Ливерпуль / Getty Images

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги в воскресенье, 11 октября, команда Манчестер Сити одержала победу над Ливерпулем на его домашнем стадионе. Несмотря на то, что один из игроков был удален с поля, команда под управлением Энцо Марески смогла забить три неответных гола.

В первом тайме обе команды не смогли забить. Однако, на 62-й минуте второго тайма, Райан Гравенберх из Ливерпуля получил вторую желтую карточку и был отправлен за пределы поля. Манчестер Сити быстро использовал эту ситуацию в свою пользу, забив два гола. Эрлинг Холанд открыл счет на 65-й минуте, а через три минуты Жереми Доку увеличил преимущество команды. На 78-й минуте Райан Шерки забил третий гол, устанавливая окончательный счет матча.

Манчестер Сити выиграл все шесть стартовых матчей чемпионата и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Ливерпуль находится на девятом месте с девятью очками.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити 6-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Манчестер Сити 0:3

Голы: Холанд, 65, Доку, 68, Шерки, 78

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 1.30
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 5 - 6
Фолы: 19 - 14

Ливерпуль: Алиссон - Араухо (Фримпонг, 75), Жаке (Гомес, 88), ван Дейк, Керкез - Гравенберх, Мак Аллистер - Баркола (Кьеза, 88), Вирц (Ньони, 67), Муньос - Кумас (Нгумоа, 75).

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Геи, О'Райли (Гвардиол, 67) - Андерсон, Фернандес (Буадди, 80) - Сэменьо, Шерки, Ндиайе (Доку, 56) - Холанд (Элиас, 80).

Предупреждения: Араухо, Гравенберх, ван Дейк - О'Райли, Буадди.

Удаление: Гравенберх, 62 (вторая желтая).

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