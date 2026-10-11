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Гарри Кейн продлит контракт с Баварией до 2030 года

Бавария планирует заключить новый долгосрочный контракт с Гарри Кейном, который истечет в июне 2030 года.
Гарри Кейн продлит контракт с Баварией до 2030 года
Гарри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии из Мюнхена Гарри Кейн останется в составе команды.

По данным, полученным от инсайдера Николо Скиры, ожидается, что 33-летний игрок скоро заключит новое соглашение с клубом. Срок действия нового контракта истечет в июне 2030 года.

В прошлый летний период передачи Кейна, у которого текущий контракт с Баварией истекает в конце сезона, рассмотрели ведущие европейские клубы и представители из Саудовской Аравии. Тем не менее, игрок решил остаться в своем текущем клубе.

В текущем сезоне Кейн принял участие в восьми играх за Баварию в разных турнирах, забив шесть голов и совершив четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бавария также планирует новый долгосрочный контракт для своего звездного вингера.

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