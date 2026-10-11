Судаков готов к матчу с Виторией: травма не так серьезна, как предполагалось

Судаков может сыграть в ближайшем матче Бенфики, несмотря на недавнюю травму.

Главный наставник футбольного клуба Бенфика Марку Силва прокомментировал состояние здоровья Георгия Судакова. Украинский полузащитник недавно вернулся из национальной команды с травмой.



Силва не отвергает идею о том, что 24-летний украинец может принять участие в ближайшем матче португальского чемпионата против Витории Гимараэш. Этот матч намечен на воскресенье, 11 октября.



"Изначально кадры матча с Северной Ирландией и его жалобы указывали на более серьезную ситуацию, однако он уже тренируется и может быть включен в заявку на игру с Виторией Гимараэш", - говорит Силва, цитируемый португальской газетой A Bola.



Напомним, что ранее Судаков был вынужден покинуть сборную Украины из-за травмы, что привело к пропуску матча Лиги наций против Венгрии (1:2).



В текущем сезоне Судаков уже успел провести 13 матчей за Бенфику в разных турнирах, отметившись одной голевой передачей.