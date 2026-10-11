ПСЖ доминирует над Ле-Ман в шестом туре Лига 1: 3:1
10 октября, в субботу, ПСЖ принимал Ле-Ман на своем домашнем поле. Игру открыл Илья Забарный.
В первом тайме ПСЖ доминировал, однако единственный гол был забит с пенальти Бералдо.
С началом второго тайма гости сравняли счет, но затем в игру вступил Энрике, который значительно усилил игру ПСЖ и помог команде набрать дополнительные очки.
Первым на замену вышел Кварацхелия, который помог ПСЖ вырваться вперед, а затем Зиар-Эмри, также вышедший на замену, сделал ассист на гол Аклиушу.
Статистика матча шестого тура Лига 1 между ПСЖ и Ле-Ман:
ПСЖ - Ле-Ман - 3:1
Голы: Бералдо (с пенальти), 19, Кварацхелия, 61, Аклиуш, 68 - Мафута, 54
Владение мячом: ПСЖ 73%, Ле-Ман 27%
Удары: ПСЖ 22, Ле-Ман 11
Удары в створ: ПСЖ 8, Ле-Ман 3
Угловые: ПСЖ 4, Ле-Ман 4
Фолы: ПСЖ 3, Ле-Ман 17