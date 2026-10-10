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Манчестер Юнайтед установил антирекорд: худший старт с 1986 года

Манчестер Юнайтед занимает 12-е место после ничейного матча с Тоттенхэмом, установив антирекорд сезона-1986/87.
Манчестер Юнайтед установил антирекорд: худший старт с 1986 года
Майкл Каррик / Getty Images

Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд.

В последнем матче, стоит упомянуть, манчестерская команда сыграла вничью с Тоттенхэмом.

В итоге Манчестер Юнайтед заработал всего шесть очков за шесть туров и в настоящее время находится на 12-м месте. Однако, по результатам текущего тура, позиции команды могут упасть.

Только в сезоне-1986/87 старт был хуже, когда МЮ смог набрать всего четыре очка за шесть туров.

Также стоит отметить, что Егор Ярмолюк забил свой первый гол в новом сезоне.

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