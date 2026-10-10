Манчестер Юнайтед установил антирекорд: худший старт с 1986 года

Манчестер Юнайтед занимает 12-е место после ничейного матча с Тоттенхэмом, установив антирекорд сезона-1986/87.

Манчестер Юнайтед установил новый антирекорд.



В последнем матче, стоит упомянуть, манчестерская команда сыграла вничью с Тоттенхэмом.



В итоге Манчестер Юнайтед заработал всего шесть очков за шесть туров и в настоящее время находится на 12-м месте. Однако, по результатам текущего тура, позиции команды могут упасть.



Только в сезоне-1986/87 старт был хуже, когда МЮ смог набрать всего четыре очка за шесть туров.



Также стоит отметить, что Егор Ярмолюк забил свой первый гол в новом сезоне.