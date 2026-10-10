Барселона доминирует над Хетафе в восьмом туре Ла Лиги: 3:0
Барселона доминирует над Хетафе, завершая матч со счетом 3:0 в рамках восьмого тура Ла Лиги.
В субботу, 10 октября, Барселона принимала на своем стадионе команду Хетафе.
Игра началась с раннего гола Гордона, который открыл счет. В течение следующих 30 минут Барселона усилила свое преимущество.
Первый тайм завершился под полным доминированием Барселоны, и такой же сценарий развивался и во втором тайме. Хетафе не сумел оказать серьезного сопротивления.
К концу матча Кунде забил третий гол, завершив игру. Хетафе сумел нанести всего один удар по воротам за все 90 минут.
Статистические данные восьмого тура Ла Лиги, где встречались Барселона и Хетафе:
Барселона - Хетафе - 3:0
Голы забили: Гордон, 2, Жезус, 30, Кунде, 73
Владение мячом: 83% - 17%
Удары: 23 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 9 - 2
Фолы: 9 - 11
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