Барселона доминирует над Хетафе в восьмом туре Ла Лиги: 3:0

Барселона доминирует над Хетафе, завершая матч со счетом 3:0 в рамках восьмого тура Ла Лиги.

В субботу, 10 октября, Барселона принимала на своем стадионе команду Хетафе.



Игра началась с раннего гола Гордона, который открыл счет. В течение следующих 30 минут Барселона усилила свое преимущество.



Первый тайм завершился под полным доминированием Барселоны, и такой же сценарий развивался и во втором тайме. Хетафе не сумел оказать серьезного сопротивления.



К концу матча Кунде забил третий гол, завершив игру. Хетафе сумел нанести всего один удар по воротам за все 90 минут.



Статистические данные восьмого тура Ла Лиги, где встречались Барселона и Хетафе:



Барселона - Хетафе - 3:0

Голы забили: Гордон, 2, Жезус, 30, Кунде, 73



Владение мячом: 83% - 17%

Удары: 23 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 9 - 2

Фолы: 9 - 11