Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм разошлись миром: Соланке спасает "шпоры" в концовке матча

В напряженной игре, где обе команды показали равные возможности, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм завершили матч с общим счетом 1:1.

В субботу, 10 октября, состоялась футбольная встреча между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.



В начале матча хозяева поля допустили серьезную ошибку, которую Соланке мог бы использовать для того, чтобы открыть счет, но его попытка была отражена Ламменсом.



Оставшуюся часть первого тайма команды сражались на равных, хотя Тоттенхэм имел незначительное преимущество.



Во втором тайме долгое время голы не забивались, до тех пор пока Мбемо не поразил нижний угол ворот и не открыл счет.



После этого Тоттенхэм оказался в численном убытке из-за удаления Бентанкура. Однако, несмотря на это, под руководством де Дзерби команда смогла устроить мощную концовку, и Соланке сравнял счет.



Статистика шестого тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом выглядит следующим образом:



Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:1

Голы: Мбемо, 73 - Соланке, 90+2



Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 4 - 4

Фолы: 13 - 16