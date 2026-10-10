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Интер крушит Парму 3:0: безупречная победа в домашнем матче

Интер одерживает уверенную победу над Пармой со счетом 3:0 в матче шестого тура Серии А. Голы забили Сучич, Чалханоглу и Тюрам.
Интер крушит Парму 3:0: безупречная победа в домашнем матче
Интер - Парма / Getty Images

В субботу, 10 октября, на домашнем стадионе Интера состоялся матч против Пармы.

"Нерадзурри" без труда добились своей цели в первой части игры. Сучич открыл счет на 13-й минуте, а через пять минут Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, удвоив преимущество своего клуба.

Перед окончанием первого тайма Тюрам увеличил разрыв, забив третий гол. Именно с таким счетом матч и завершился.

Во второй половине игры Парма почти не имела шансов повлиять на исход матча, в то время как Интер без ненужных рисков успешно завершил игру.

Статистика матча Интер - Парма, который проходил в рамках шестого тура Серии А:

Интер - Парма - 3:0
Забитые голы: Сучич, 13, Чалханоглу (пенальти), 18, Тюрам, 31

Владение мячом: 59% - 41%
Удары на цель: 19 - 9
Удары в створ ворот: 6 - 2
Угловые: 3 - 1
Фолы: 13 - 9

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