Интер крушит Парму 3:0: безупречная победа в домашнем матче

Интер одерживает уверенную победу над Пармой со счетом 3:0 в матче шестого тура Серии А. Голы забили Сучич, Чалханоглу и Тюрам.

В субботу, 10 октября, на домашнем стадионе Интера состоялся матч против Пармы.



"Нерадзурри" без труда добились своей цели в первой части игры. Сучич открыл счет на 13-й минуте, а через пять минут Чалханоглу уверенно реализовал пенальти, удвоив преимущество своего клуба.



Перед окончанием первого тайма Тюрам увеличил разрыв, забив третий гол. Именно с таким счетом матч и завершился.



Во второй половине игры Парма почти не имела шансов повлиять на исход матча, в то время как Интер без ненужных рисков успешно завершил игру.



Статистика матча Интер - Парма, который проходил в рамках шестого тура Серии А:



Интер - Парма - 3:0

Забитые голы: Сучич, 13, Чалханоглу (пенальти), 18, Тюрам, 31



Владение мячом: 59% - 41%

Удары на цель: 19 - 9

Удары в створ ворот: 6 - 2

Угловые: 3 - 1

Фолы: 13 - 9