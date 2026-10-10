Криштиану Роналду под дисциплинарным расследованием: отстранен от матчей

Футболист из Португалии Криштиану Роналду официально отстранен от участия в матчах.



Нападающий неожиданно покинул тренировочную базу команды без согласования, что стало следствием конфликта с главным тренером.



По этой причине Португальская футбольная федерация (FPF) запустила дисциплинарное расследование в отношении Роналду.

9 октября 2026 года непрофессиональная секция Дисциплинарного совета приняла решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду душ Сантуша Авейру для установления возможных дисциплинарных нарушений в связи с событиями, о которых было сообщено 7 октября 2026 года.

Помимо автоматического временного отстранения, действовавшего до возбуждения дела, было принято решение о дополнительном превентивном отстранении игрока. Делу присвоен статус срочного.

10 октября 2026 года материалы были переданы в дисциплинарную следственную комиссию FPF. Информация о ходе разбирательства не будет разглашаться до завершения расследования.