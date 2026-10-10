Брентфорд и Астон Вилла разошлись миром в напряженном матче Премьер-лиги
В субботу, 10 октября, футбольный клуб Брентфорд выступал в качестве гостя на арене Астон Виллы.
Игра началась с раннего забитого мяча Ярмолюком, который удачно пробил в нижний угол ворот, тем самым открыв счет в пользу своей команды. Но Джексон не терял времени и быстро сравнял счет.
В первом полувремени Астон Вилла активно атаковала, но Брентфорд успешно отбивал все попытки.
Вторая половина игры также была полна напряжения и равной борьбы, хотя незначительное преимущество было на стороне команды из Бирмингема. Именно они первыми забили второй гол, благодаря усилиям Макгинна.
Однако Брентфорд быстро отреагировал на этот гол, и Айер успешно завершил атаку своей команды. Итоговый счет матча - 2:2.
Статистика матча шестого тура английской Премьер-лиги между Астон Виллой и Брентфордом:
Астон Вилла - Брентфорд - 2:2
Голы: Джексон, 12, Макгинн, 77 - Ярмолюк, 10, Айер, 79
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 20 - 14
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 2 - 2
Фолы: 7 - 24