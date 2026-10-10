Бавария не смогла одолеть Аугсбург, несмотря на доминирование в игре
В субботу, 10 октября, футбольный клуб Бавария в роли гостей встретился с командой Аугсбург.
Сразу после старта игры, всего через восемь секунд, Бавария пропустила гол из-за неудачного действия вратаря Нойера. Он не справился с приемом паса и, пытаясь отразить мяч, случайно направил его в соперника, что дало тому возможность легко открыть счет.
В течение всего первого тайма команда из Мюнхена не смогла восстановить равновесие в игре. Начало второго тайма принесло надежду на возвращение в игру благодаря голу Сайбари, однако Аугсбург быстро вновь вышел вперед.
Пять минут спустя Браун снова сравнял счет, но несмотря на то, что Бавария набрала более 5 xG, победить соперника ей не удалось.
Статистика матча 5-го тура Бундеслиги между Аугсбургом и Баварией:
Аугсбург - Бавария - 2:2
Голы: Фелльхауер (1 минута), Рибейру (64 минута) - Сайбари (55 минута), Браун (80 минута)
Владение мячом: Аугсбург 30%, Бавария 70%
Удары: Аугсбург 12, Бавария 30
Удары в створ: Аугсбург 5, Бавария 10
Угловые: Аугсбург 5, Бавария 9
Фолы: Аугсбург 10, Бавария 6