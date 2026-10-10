Бавария не смогла одолеть Аугсбург, несмотря на доминирование в игре

Бавария не смогла обыграть Аугсбург, несмотря на преимущество во владении мячом и количестве ударов.

В субботу, 10 октября, футбольный клуб Бавария в роли гостей встретился с командой Аугсбург.



Сразу после старта игры, всего через восемь секунд, Бавария пропустила гол из-за неудачного действия вратаря Нойера. Он не справился с приемом паса и, пытаясь отразить мяч, случайно направил его в соперника, что дало тому возможность легко открыть счет.



В течение всего первого тайма команда из Мюнхена не смогла восстановить равновесие в игре. Начало второго тайма принесло надежду на возвращение в игру благодаря голу Сайбари, однако Аугсбург быстро вновь вышел вперед.



Пять минут спустя Браун снова сравнял счет, но несмотря на то, что Бавария набрала более 5 xG, победить соперника ей не удалось.



Статистика матча 5-го тура Бундеслиги между Аугсбургом и Баварией:



Аугсбург - Бавария - 2:2

Голы: Фелльхауер (1 минута), Рибейру (64 минута) - Сайбари (55 минута), Браун (80 минута)



Владение мячом: Аугсбург 30%, Бавария 70%

Удары: Аугсбург 12, Бавария 30

Удары в створ: Аугсбург 5, Бавария 10

Угловые: Аугсбург 5, Бавария 9

Фолы: Аугсбург 10, Бавария 6