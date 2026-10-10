Ярмолюк забивает дебютный гол сезона в матче против Астон Виллы

Ярмолюк забивает свой первый гол в сезоне в матче против Астон Виллы.

Егор Ярмолюк, игрок в полузащите футбольного клуба Брентфорд, отметился своим дебютным голом в этом сезоне.



Сейчас Брентфорд участвует в гостевом матче против Астон Виллы.



На десятой минуте матча Ярмолюк получил отличный пас на границе штрафной и мгновенно произвел удар.



Мяч, пролетевший по идеальной траектории, попал в нижний угол ворот, принеся Ярмолюку его первый гол в текущем сезоне.



На момент размещения этой новости Астон Вилла уже смогла сравнять счет благодаря усилиям Джексона.