Ярмолюк забивает дебютный гол сезона в матче против Астон Виллы
Ярмолюк забивает свой первый гол в сезоне в матче против Астон Виллы.
Егор Ярмолюк, игрок в полузащите футбольного клуба Брентфорд, отметился своим дебютным голом в этом сезоне.
Сейчас Брентфорд участвует в гостевом матче против Астон Виллы.
На десятой минуте матча Ярмолюк получил отличный пас на границе штрафной и мгновенно произвел удар.
Мяч, пролетевший по идеальной траектории, попал в нижний угол ворот, принеся Ярмолюку его первый гол в текущем сезоне.
На момент размещения этой новости Астон Вилла уже смогла сравнять счет благодаря усилиям Джексона.
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