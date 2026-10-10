Арсенал обеспечивает победу над Лидсом в напряженном матче Премьер-лиги
В субботу, 10 октября, футбольная команда Арсенал принимала на своем домашнем поле команду Лидс.
Первый тайм матча прошел весьма неожиданно. "Канониры" пытались контролировать ход игры, но не сумели прорвать оборону соперника.
В то же время Лидс успешно осуществил несколько атак и был близок к тому, чтобы открыть счет.
Во втором тайме им это удалось благодаря Джеймсу Джастину, который уверенно забил мяч в угол ворот. Однако радость команды была недолгой, поскольку Калафьори ответил голом.
Ключевой момент матча произошел благодаря сильному удару Гимарайнса, который обеспечил победу Арсеналу.
Статистика матча шестого тура английской Премьер-лиги между Арсеналом и Лидсом:
Арсенал - Лидс - 2:1
Голы: Калафьори, 62, Гимарайнс, 70 - Джастин, 55
Владение мячом: Арсенал 58%, Лидс 42%
Удары: Арсенал 13, Лидс 11
Удары в створ: Арсенал 6, Лидс 5
Угловые: Арсенал 2, Лидс 4
Фолы: Арсенал 12, Лидс 20