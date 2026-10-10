Арсенал обеспечивает победу над Лидсом в напряженном матче Премьер-лиги

Арсенал одержал победу над Лидсом в матче шестого тура английской Премьер-лиги, завершив игру со счетом 2:1.

В субботу, 10 октября, футбольная команда Арсенал принимала на своем домашнем поле команду Лидс.



Первый тайм матча прошел весьма неожиданно. "Канониры" пытались контролировать ход игры, но не сумели прорвать оборону соперника.



В то же время Лидс успешно осуществил несколько атак и был близок к тому, чтобы открыть счет.



Во втором тайме им это удалось благодаря Джеймсу Джастину, который уверенно забил мяч в угол ворот. Однако радость команды была недолгой, поскольку Калафьори ответил голом.



Ключевой момент матча произошел благодаря сильному удару Гимарайнса, который обеспечил победу Арсеналу.



Статистика матча шестого тура английской Премьер-лиги между Арсеналом и Лидсом:



Арсенал - Лидс - 2:1

Голы: Калафьори, 62, Гимарайнс, 70 - Джастин, 55



Владение мячом: Арсенал 58%, Лидс 42%

Удары: Арсенал 13, Лидс 11

Удары в створ: Арсенал 6, Лидс 5

Угловые: Арсенал 2, Лидс 4

Фолы: Арсенал 12, Лидс 20