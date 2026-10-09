Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Барселона дает перерыв Рафинье: форвард пропустит ближайшие матчи

Рафинья пропустит несколько матчей Барселоны для восстановления после игр за национальную команду Бразилии, заявил главный тренер Ханси Флик.
Барселона дает перерыв Рафинье: форвард пропустит ближайшие матчи
Рафинья / Getty Images

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил временное отсутствие форварда Рафиньи в составе Барселоны.

Ханси Флик, главный наставник каталонцев, заявил, что бразильский футболист пропустит несколько ближайших матчей.

Флик пояснил, что Рафинья не травмирован, но руководство команды приняло решение дать ему перерыв для восстановления после игр за национальную команду Бразилии.

В прошлом сезоне Рафинья столкнулся с травмами три раза, поэтому Барселона решила предоставить ему дополнительный отдых. Предполагается, что Рафинья не будет участвовать в матче против Галатасарая и, возможно, пропустит игру против Хетафе.

В текущем сезоне бразилец провел восемь матчей, забил четырнадцать голов и сделал три голевые передачи.

Также было упомянуто, что Барселона продлила контракт с одним из своих перспективных молодых игроков.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости