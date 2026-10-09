Маттео Дармиан: из Интера в Болонью. Смена вектора в карьере футболиста

Болонья заключила контракт с Маттео Дармианом, бывшим игроком Интера, на текущий сезон.

Болонья официально объявила о подписании контракта с Маттео Дармианом.



Этот 36-летний итальянский игрок присоединится к клубу до конца текущего сезона.

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