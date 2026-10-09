Маттео Дармиан: из Интера в Болонью. Смена вектора в карьере футболиста
Болонья заключила контракт с Маттео Дармианом, бывшим игроком Интера, на текущий сезон.
Болонья официально объявила о подписании контракта с Маттео Дармианом.
Этот 36-летний итальянский игрок присоединится к клубу до конца текущего сезона.
Важно отметить, что Дармиан провел шесть последних сезонов в Интере. До этого он выступал за Манчестер Юнайтед, Милан, Торино и Парму.
В прошлом сезоне Дармиан принял участие только в девяти играх и покинул Интер по истечении контракта.
В этом контексте стоит упомянуть, что Барселона недавно продлила контракт со своим молодым футболистом.
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