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Маттео Дармиан: из Интера в Болонью. Смена вектора в карьере футболиста

Болонья заключила контракт с Маттео Дармианом, бывшим игроком Интера, на текущий сезон.
Маттео Дармиан: из Интера в Болонью. Смена вектора в карьере футболиста
Маттео Дармиан / bolognafc.it

Болонья официально объявила о подписании контракта с Маттео Дармианом.

Этот 36-летний итальянский игрок присоединится к клубу до конца текущего сезона.



Важно отметить, что Дармиан провел шесть последних сезонов в Интере. До этого он выступал за Манчестер Юнайтед, Милан, Торино и Парму.

В прошлом сезоне Дармиан принял участие только в девяти играх и покинул Интер по истечении контракта.

В этом контексте стоит упомянуть, что Барселона недавно продлила контракт со своим молодым футболистом.

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