Бизнесмен Фридкин готов продать футбольный клуб Эвертон
Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владелец Эвертона с 2024 года, планирует продать контрольный пакет акций клуба.
Было официально объявлено о намерении продать контрольный пакет акций футбольного клуба Эвертон, сообщает Sky Sports News.
С 2024 года клуб принадлежит американскому бизнесмену Дэну Фридкину.
В официальном заявлении клуба говорится, что TFG успешно справилась с финансовыми проблемами клуба, и теперь пришло время для следующего шага.
Фридкин готов продать контрольный пакет акций Эвертона, если найдутся более подходящие кандидаты для управления клубом.
Пока сделка по продаже клуба не закрыта, TFG и Эвертон отказываются от дополнительных комментариев по этому поводу.
Ранее было замечено, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: