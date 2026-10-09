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Бизнесмен Фридкин готов продать футбольный клуб Эвертон

Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владелец Эвертона с 2024 года, планирует продать контрольный пакет акций клуба.
Бизнесмен Фридкин готов продать футбольный клуб Эвертон
Эвертон / Getty Images

Было официально объявлено о намерении продать контрольный пакет акций футбольного клуба Эвертон, сообщает Sky Sports News.

С 2024 года клуб принадлежит американскому бизнесмену Дэну Фридкину.

В официальном заявлении клуба говорится, что TFG успешно справилась с финансовыми проблемами клуба, и теперь пришло время для следующего шага.

Фридкин готов продать контрольный пакет акций Эвертона, если найдутся более подходящие кандидаты для управления клубом.

Пока сделка по продаже клуба не закрыта, TFG и Эвертон отказываются от дополнительных комментариев по этому поводу.

Ранее было замечено, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.

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