Бизнесмен Фридкин готов продать футбольный клуб Эвертон

Американский бизнесмен Дэн Фридкин, владелец Эвертона с 2024 года, планирует продать контрольный пакет акций клуба.

Было официально объявлено о намерении продать контрольный пакет акций футбольного клуба Эвертон, сообщает Sky Sports News.



С 2024 года клуб принадлежит американскому бизнесмену Дэну Фридкину.



В официальном заявлении клуба говорится, что TFG успешно справилась с финансовыми проблемами клуба, и теперь пришло время для следующего шага.



Фридкин готов продать контрольный пакет акций Эвертона, если найдутся более подходящие кандидаты для управления клубом.



Пока сделка по продаже клуба не закрыта, TFG и Эвертон отказываются от дополнительных комментариев по этому поводу.



Ранее было замечено, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.