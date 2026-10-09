Шерингем: Молодой талант Костулас станет игроком стоимостью в 100 млн фунтов

Шерингем предсказывает, что 19-летний Костулас из Брайтона станет игроком стоимостью более 100 млн фунтов и рекомендует его Манчестер Юнайтед.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем предвидит блестящее будущее для молодого футболиста из Брайтона.



Шерингем утверждает, что 19-летний Харалампос Костулас в скором времени будет стоить более 100 млн фунтов. Он выразил желание, чтобы Манчестер Юнайтед приобрел этого греческого игрока в ближайшее время.



"Но лично для меня главным героем стал центрфорвард Костулас. Вау! Вот это игрок! А какие голы он забивает!

Глядя на Костуласа, вижу форварда, настоящего лидера атаки. Он станет следующим игроком Брайтона, за которого заплатят более 100 миллионов фунтов. Вне всяких сомнений, он уже на пути к этому.

Ему совершенно безразлично, против кого он играет или что происходит на поле. Он в любом случае навязывает сопернику свою игру: контролирует мяч, ведет за собой, забивает, выигрывает верховые единоборства и подключает партнеров. Я просто в восторге от него. По-моему, в нем есть все, что нужно топ-игроку.

Стоит ли Кэррику и Манчестер Юнайтед звонить Брайтону? Безусловно. Им нужно действовать на опережение, пока этого не сделал кто-то другой, ведь он выглядит настоящим лидером на поле и показывает великолепный футбол", - утверждает Шерингем.



В текущем сезоне Харалампос Костулас принял участие в восьми матчах, забив четыре гола и сделав три голевые передачи.



Ранее главный тренер Энцо Мареска также выразил свое мнение о состоянии своей команды.