Возвращение Нагельсманна: экс-тренер Бундестим может возглавить РБ Лейпциг
Sky Sport допускает вероятность возвращения Юлиана Нагельсманна, экс-наставника сборной Германии, в его бывший футбольный клуб.
До того как стать главным тренером Бундестима, Нагельсманн успел зарекомендовать себя в Хоффенхайме, РБ Лейпциге и Баварии.
В Ред Булл немецкий тренер до сих пор находится в высоком уважении. Оливер Минцлафф продолжает поддерживать Нагельсманна и его подходы.
Текущий наставник "быков" Мартин Демичелис оказывается под давлением, так как его команда занимает лишь девятое место.
Но, несмотря на это, аргентинский тренер все еще имеет доверие руководства, и пока не обсуждаются вопросы о его возможном увольнении. Однако, если команда не покажет прогресса, Нагельсманн станет главным претендентом на пост тренера.
Также было упомянуто, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.