Нагельсманн может вернуться в РБ Лейпциг, если текущий тренер не покажет прогресса.

Sky Sport допускает вероятность возвращения Юлиана Нагельсманна, экс-наставника сборной Германии, в его бывший футбольный клуб.



До того как стать главным тренером Бундестима, Нагельсманн успел зарекомендовать себя в Хоффенхайме, РБ Лейпциге и Баварии.



В Ред Булл немецкий тренер до сих пор находится в высоком уважении. Оливер Минцлафф продолжает поддерживать Нагельсманна и его подходы.



Текущий наставник "быков" Мартин Демичелис оказывается под давлением, так как его команда занимает лишь девятое место.



Но, несмотря на это, аргентинский тренер все еще имеет доверие руководства, и пока не обсуждаются вопросы о его возможном увольнении. Однако, если команда не покажет прогресса, Нагельсманн станет главным претендентом на пост тренера.



Также было упомянуто, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.