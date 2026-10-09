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Возвращение Нагельсманна: экс-тренер Бундестим может возглавить РБ Лейпциг

Нагельсманн может вернуться в РБ Лейпциг, если текущий тренер не покажет прогресса.
Возвращение Нагельсманна: экс-тренер Бундестим может возглавить РБ Лейпциг
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Sky Sport допускает вероятность возвращения Юлиана Нагельсманна, экс-наставника сборной Германии, в его бывший футбольный клуб.

До того как стать главным тренером Бундестима, Нагельсманн успел зарекомендовать себя в Хоффенхайме, РБ Лейпциге и Баварии.

В Ред Булл немецкий тренер до сих пор находится в высоком уважении. Оливер Минцлафф продолжает поддерживать Нагельсманна и его подходы.

Текущий наставник "быков" Мартин Демичелис оказывается под давлением, так как его команда занимает лишь девятое место.

Но, несмотря на это, аргентинский тренер все еще имеет доверие руководства, и пока не обсуждаются вопросы о его возможном увольнении. Однако, если команда не покажет прогресса, Нагельсманн станет главным претендентом на пост тренера.

Также было упомянуто, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.

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