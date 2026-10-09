Мареска рассказал, как в Манчестер Сити воспринимают резонансный процесс

Несмотря на обвинения в нарушении финансовых правил, игроки Манчестер Сити остаются сосредоточенными на предстоящих матчах, уверяет тренер Энцо Мареска.

Главный наставник футбольного клуба Манчестер Сити Энцо Мареска выразил свое мнение о настроении внутри команды, после того как их обвинили в нарушении финансовых регламентов лиги.



Манчестер Сити был признан виновным в 114 эпизодах нарушения финансовых правил. Однако, Мареска уверяет, что его футболисты не особо волнуются по этому поводу. Они сконцентрированы на грядущем матче и полностью доверяют руководству своего клуба.



"Лично я совершенно спокоен, честно скажу. Позиция клуба предельно ясна, и мы полностью ему доверяем. Понимаем, что вокруг много разговоров, но для нас главное - сосредоточиться на том, что можем контролировать, а контролировать мы можем только саму игру.

Честно, ощущения потрясающие. Игроки с нетерпением ждут двух ближайших матчей. И особенно их воодушевляет то, что сейчас мы лидируем в таблице. Футболисты сосредоточены именно на этом. Они понимают, что могут влиять только на ход игры, поэтому их совершенно не беспокоят посторонние вещи.

Они знают свое дело и понимают, что вокруг много шума, но не придают ему особого значения. Сейчас все их мысли заняты тем, как обыграть Ливерпуль, как вместе с болельщиками постараться победить на Энфилде".



Было также упомянуто, что тренер Саутгемптона был наказан за шпионаж.