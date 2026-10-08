Скотт Мактоминей: от сердечной операции к возвращению на поле

Мактоминей готов вернуться в игру после успешного прохождения медицинских осмотров, подтвердивших его здоровье после операции на сердце.

В ближайшее время тренерский штаб Наполи вновь получит возможность использовать в своих тактических планах полузащитника Скотта Мактоминея, который недавно столкнулся с сердечными проблемами.



Как сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба, 29-летний футболист успешно прошел финальные медицинские осмотры, подтвердившие его готовность к возвращению в игру.



Указывается, что шотландский игрок уже начал тренироваться вместе с основным составом команды.



Напомним, что в начале сентября Мактоминей успешно перенес операцию на сердце после обнаружения у него незначительной доброкачественной аритмии.



В текущем сезоне Мактоминей уже успел поучаствовать в двух играх за Наполи. В прошлом сезоне шотландец принял участие в 44 матчах в различных турнирах, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи.



Ранее было объявлено о продлении контракта Наполи с его капитаном.