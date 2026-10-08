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Скотт Мактоминей: от сердечной операции к возвращению на поле

Мактоминей готов вернуться в игру после успешного прохождения медицинских осмотров, подтвердивших его здоровье после операции на сердце.
Скотт Мактоминей: от сердечной операции к возвращению на поле
Скотт Мактоминей / Getty Images

В ближайшее время тренерский штаб Наполи вновь получит возможность использовать в своих тактических планах полузащитника Скотта Мактоминея, который недавно столкнулся с сердечными проблемами.

Как сообщается на официальном сайте неаполитанского клуба, 29-летний футболист успешно прошел финальные медицинские осмотры, подтвердившие его готовность к возвращению в игру.

Указывается, что шотландский игрок уже начал тренироваться вместе с основным составом команды.

Напомним, что в начале сентября Мактоминей успешно перенес операцию на сердце после обнаружения у него незначительной доброкачественной аритмии.

В текущем сезоне Мактоминей уже успел поучаствовать в двух играх за Наполи. В прошлом сезоне шотландец принял участие в 44 матчах в различных турнирах, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи.

Ранее было объявлено о продлении контракта Наполи с его капитаном.

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