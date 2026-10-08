Фабио Борини объявил о завершении футбольной карьеры

Борини благодарит футбол и готовится к новым возможностям без мяча.

Фабио Борини, экс-футболист клубов Ливерпуль, Милан и других, объявил о завершении своей спортивной карьеры. 35-летний итальянец подтвердил свое решение на своей странице в Instagram.



"Все началось с одного полета. Спасибо, Челси. Мне было 16 лет. Полет, который я полностью провел со слезами на глазах, начиная путь своей карьеры без четкого пункта назначения - только с мечтами, которых я стремился достичь.

С того дня я начал создавать себя, не зная, что получится из этого парня с таким сильным характером. Я начал строить свои мечты в голове и каким-то образом в итоге превратил их в свою реальность.

Та самая реальность, которая сегодня изменится навсегда. Реальность, которая сформировала мое прошлое, мое настоящее и мое будущее. Сегодня, как и в тот день, когда я сел в самолет до Лондона, я испытываю те же самые эмоции по поводу того, что ждет меня впереди. Страх. Счастье. Смелость. Неопределенность. Мечты. Успех. Страсть. Самопожертвование.

Я хочу поблагодарить того мальчишку, который никогда не переставал верить. И мужчина, которым я стал сегодня, продолжит верить в новые возможности - на этот раз уже без мяча у ног, но с той же самой верой. Всегда. Спасибо, футбол", - заявил Борини.

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