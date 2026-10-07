Давид Сильва возвращается в футбол: новый вызов в гонконгском клубе Шатин

Сильва присоединяется к гонконгскому клубу Шатин, где его ожидает короткосрочный контракт и возможность доказать свою ценность на поле.

Бывший член национальной футбольной команды Испании Давид Сильва возвращается в мир профессионального футбола.



Отметим, что Сильва, который играл на позиции полузащитника, закончил свою карьеру в 37 лет, последним клубом в котором он играл был Сосьедад.



Сейчас Сильва присоединяется к гонконгскому футбольному клубу Шатин.



Предполагается, что он прибудет в свой новый клуб в середине октября, где его постепенно введут в тренировочный процесс.



Стоит отметить, что Сильва подписал контракт на короткий срок. Шатин даст ему шанс сыграть одну игру, а затем, в зависимости от его успехов, примет решение о его дальнейшем пребывании в клубе.



Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль не смог найти новый клуб для продолжения своей карьеры.