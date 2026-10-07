Дани Карвахаль остается без контракта: сделка с Хетафе не состоялась

Сделка по переходу Карвахаля в Хетафе не состоялась, несмотря на его готовность к урезанию оклада.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что Дани Карвахаль, футболист из Испании, остается без договора.



Хетафе намеревался подписать соглашение с 34-летним оборонительным игроком, но сделка так и не была осуществлена.



Карвахаль был готов к существенному урезанию своего оклада и краткосрочному договору, он даже прошел медицинскую проверку.



Однако президент клуба Анхель Торрес заявил, что сделка не состоялась. Он не предоставил прессе никаких дополнительных подробностей.



Также было упомянуто, что Барселона получила значительное усиление.