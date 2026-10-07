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Вратарь Барселоны Гарсия возвращается в игру после травмы: возобновил тренировки с командой

Вратарь Барселоны Жоан Гарсия возвращается в строй после травмы, полученной в сентябре, и готовится к ближайшему матчу против Хетафе.
Вратарь Барселоны Гарсия возвращается в игру после травмы: возобновил тренировки с командой
Жоан Гарсия / Getty Images

Как сообщает Marca, Жоан Гарсия, вратарь Барселоны, возобновил свои тренировки вместе с командой.

Стоит отметить, что Гарсия был травмирован во время сентябрьского матча против Расинга, что привело к его отсутствию в нескольких играх Ла Лиги и Лиги наций.

В среду, 7 октября, Гарсия начал полноценно тренироваться с основным составом команды.

Ожидается, что на ближайшем матче против Хетафе, который запланирован на эту субботу, Гарсия займет место в стартовом составе.

Кроме того, было упомянуто, что бывшая звезда Реала может вновь вернуться в Ла Лигу.

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