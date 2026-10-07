Педро объявил о завершении блестящей футбольной карьеры: 841 матч, 200 голов, 25 трофеев

После завершения контракта с Лацио Педро объявил о завершении своей футбольной карьеры, отметив начало нового этапа в жизни.

39-летний испанский футболист Педро объявил о конце своей профессиональной спортивной карьеры.



Педро стал свободным агентом после окончания контракта с Лацио в прошлом году.



Он объявил о своем решении уйти на спортивную пенсию в социальных сетях, отметив, что настало время для нового этапа в его жизни.

Он написал:

Чувствую, что время подоспело. Подоспело время сделать шаг вперед и открыть новую главу в моей жизни. Я ухожу, гордый от того, что воплотил свою мечту в жизнь, и преисполненный гордости за всех тех людей, которые были рядом и способствовали ее осуществлению. Спасибо тебе, футбол, за то, что ты сделал меня таким счастливым.

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В течение своей карьеры Педро принял участие в 841 официальном матче, забив более 200 голов. Он выиграл английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Лигу чемпионов, Лигу Европы, а также Кубки Англии и Испании. Всего на его счету 25 трофеев.Педро также был частью национальной команды Испании, с которой становился чемпионом мира и Европы.