Педро объявил о завершении блестящей футбольной карьеры: 841 матч, 200 голов, 25 трофеев
После завершения контракта с Лацио Педро объявил о завершении своей футбольной карьеры, отметив начало нового этапа в жизни.
39-летний испанский футболист Педро объявил о конце своей профессиональной спортивной карьеры.
Педро стал свободным агентом после окончания контракта с Лацио в прошлом году.
Он объявил о своем решении уйти на спортивную пенсию в социальных сетях, отметив, что настало время для нового этапа в его жизни.
Он написал:
Чувствую, что время подоспело. Подоспело время сделать шаг вперед и открыть новую главу в моей жизни. Я ухожу, гордый от того, что воплотил свою мечту в жизнь, и преисполненный гордости за всех тех людей, которые были рядом и способствовали ее осуществлению. Спасибо тебе, футбол, за то, что ты сделал меня таким счастливым.
В течение своей карьеры Педро принял участие в 841 официальном матче, забив более 200 голов. Он выиграл английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Лигу чемпионов, Лигу Европы, а также Кубки Англии и Испании. Всего на его счету 25 трофеев.
Педро также был частью национальной команды Испании, с которой становился чемпионом мира и Европы.
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