Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой до 2030 года
Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой, подробности соглашения не раскрываются, но известно, что оно будет долгосрочным.
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Лондонский футбольный клуб Арсенал официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.
Эту информацию подтвердили на официальном веб-сайте "канониров".
Клуб не раскрывает детали нового соглашения, но подчеркивает, что контракт с 44-летним испанским специалистом будет долгосрочным.
Согласно данным СМИ, новый контракт будет действовать до лета 2030 года, а зарплата Артеты значительно увеличится.
Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR— Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026
Напомним, что Артета вступил в должность тренера Арсенала в декабре 2019 года и в прошлом сезоне привел команду к первому за 22 года чемпионству в АПЛ, а также до финала Лиги чемпионов.
Под руководством испанского тренера "канониры" также завоевали Кубок Англии и трижды Суперкубок Англии.
Ранее стало известно, что Арсенал намерен продлить контракт с ключевым полузащитником команды.
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