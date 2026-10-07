Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой до 2030 года

Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой, подробности соглашения не раскрываются, но известно, что оно будет долгосрочным.

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Лондонский футбольный клуб Арсенал официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.



Эту информацию подтвердили на официальном веб-сайте "канониров".



Клуб не раскрывает детали нового соглашения, но подчеркивает, что контракт с 44-летним испанским специалистом будет долгосрочным.



Согласно данным СМИ, новый контракт будет действовать до лета 2030 года, а зарплата Артеты значительно увеличится.





Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

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