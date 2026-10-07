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Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой до 2030 года

Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой, подробности соглашения не раскрываются, но известно, что оно будет долгосрочным.
Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой до 2030 года
Микель Артета / Arsenal

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Лондонский футбольный клуб Арсенал официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Эту информацию подтвердили на официальном веб-сайте "канониров".

Клуб не раскрывает детали нового соглашения, но подчеркивает, что контракт с 44-летним испанским специалистом будет долгосрочным.

Согласно данным СМИ, новый контракт будет действовать до лета 2030 года, а зарплата Артеты значительно увеличится.



Напомним, что Артета вступил в должность тренера Арсенала в декабре 2019 года и в прошлом сезоне привел команду к первому за 22 года чемпионству в АПЛ, а также до финала Лиги чемпионов.

Под руководством испанского тренера "канониры" также завоевали Кубок Англии и трижды Суперкубок Англии.

Ранее стало известно, что Арсенал намерен продлить контракт с ключевым полузащитником команды.

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