Барселона продлевает контракт с Рафиньей до 2030 года: ожидается официальное объявление
По данным инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение будет действительно до июня 2030 года. Все необходимые бумаги уже получили одобрение и были подписаны представителями игрока и футбольного клуба.
Предполагается, что Барселона официально объявит о продлении контракта в ближайшую пятницу, 9 октября. Если все пройдет по плану, в этот же день будет проведена церемония, посвященная обновленному контракту.
Предшествующий контракт Рафиньи с каталонским клубом был подписан до 30 июня 2028 года. Теперь клуб решил продлить сотрудничество с одним из его ведущих игроков как минимум на два сезона.
🚨🔵🔴 Raphinha has signed new contract at Barcelona until June 2030! All approved, closed with his camp and lawyers. New deal done and sealed. Official announcement and ceremony can take place this week; on Friday, if all goes to plan with documents. https://t.co/fol5EmHtk1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026
Рафинья стал частью Барселоны летом 2022 года, после перехода из Лидса. За время своего пребывания в каталонском клубе бразилец сыграл 185 матчей, забил 89 голов и сделал 62 голевые передачи.
Текущий сезон для 29-летнего футболиста начался очень успешно: Рафинья уже забил 14 голов и сделал три ассиста, а также был признан лучшим игроком месяца Ла Лиги в августе и сентябре.
Тем временем, бывший партнер Роналду выразил поддержку португальцу в его конфликте с клубом.