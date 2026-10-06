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Барселона продлевает контракт с Рафиньей до 2030 года: ожидается официальное объявление

Официальное объявление и церемония ожидаются в эту пятницу, после успешного завершения всех необходимых процедур.
Барселона продлевает контракт с Рафиньей до 2030 года: ожидается официальное объявление
Рафинья / Getty Images

По данным инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение будет действительно до июня 2030 года. Все необходимые бумаги уже получили одобрение и были подписаны представителями игрока и футбольного клуба.

Предполагается, что Барселона официально объявит о продлении контракта в ближайшую пятницу, 9 октября. Если все пройдет по плану, в этот же день будет проведена церемония, посвященная обновленному контракту.

Предшествующий контракт Рафиньи с каталонским клубом был подписан до 30 июня 2028 года. Теперь клуб решил продлить сотрудничество с одним из его ведущих игроков как минимум на два сезона.



Рафинья стал частью Барселоны летом 2022 года, после перехода из Лидса. За время своего пребывания в каталонском клубе бразилец сыграл 185 матчей, забил 89 голов и сделал 62 голевые передачи.

Текущий сезон для 29-летнего футболиста начался очень успешно: Рафинья уже забил 14 голов и сделал три ассиста, а также был признан лучшим игроком месяца Ла Лиги в августе и сентябре.

Тем временем, бывший партнер Роналду выразил поддержку португальцу в его конфликте с клубом.

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