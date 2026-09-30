Ямаль - заслуженный претендент на Золотой мяч, утверждает Уильямс, отмечая высокий профессионализм и важную роль футболиста в Барселоне и сборной Испании.

Футболист Атлетик Бильбао Нико Уильямс выразил свою поддержку коллеге по испанской национальной команде Ламину Ямалю в борьбе за престижную награду Золотой мяч. Уильямс убежден, что 19-летний Ямаль заслуживает этого знака отличия.



Уильямс отметил высокий профессионализм Ямаля на футбольном поле и считает его одним из ведущих игроков в мировом футболе. По словам Нико, Ямаль показывает такую игру, которая делает его претендентом на звание лучшего в голосовании.



"Каждый, кто разбирается в футболе, знает, что Ламин Ямаль должен выиграть Золотой мяч. Я надеюсь, что он победит. Если вы действительно разбираетесь в футболе и получаете удовольствие от этой игры, тогда вы знаете, что Ламин лучший", - подчеркнул Уильямс.



Ямаль находится на волне успеха в своей карьере, будучи одним из ключевых игроков Барселоны и национальной команды Испании. Несмотря на свою юность, он стабильно выступает в матчах высокого уровня и играет важную роль в своей команде. Ранее Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.