Манчестер Сити обвинен в манипуляции финансами на 900 млн фунтов: ожидается решение о наказании
Комиссия установила, что клуб использовал недействительные коммерческие контракты со спонсорами, что дало ему возможность искусственно наращивать доходы и сокращать заявленные затраты. Общая сумма таких действий превысила 900 миллионов фунтов стерлингов.
Также было выявлено, что некоторые спонсорские взносы на самом деле финансировались Abu Dhabi United Group (ADUG) - компанией, связанной с владельцем Манчестер Сити.
В дополнение, клуб представлял неверные финансовые данные, скрывая реальное финансовое положение от аудиторов и футбольных регуляторов. Комиссия пришла к выводу, что при корректном учете всех финансовых операций Манчестер Сити значительно превысил бы допустимые лимиты Премьер-лиги и УЕФА.
Клуб также был признан виновным в нарушениях, связанных с обязательством сотрудничать с расследованием Премьер-лиги.
Однако точное наказание для Манчестер Сити пока не определено. Впоследствии независимая комиссия будет рассматривать возможные санкции. Правила АПЛ предусматривают, в том числе, штрафы, снятие очков и другие спортивные наказания.
Манчестер Сити имеет право обжаловать это решение до 2 октября 2026 года.
Стоит отметить, что генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил о намерении клуба полностью восстановить свою репутацию.