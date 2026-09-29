Манчестер Сити обвинен в манипуляции финансами на 900 млн фунтов: ожидается решение о наказании

Манчестер Сити обвиняется в искажении финансовых данных и недействительных контрактах, общая сумма которых превышает 900 миллионов фунтов. Возможные санкции еще не определены.

Комиссия установила, что клуб использовал недействительные коммерческие контракты со спонсорами, что дало ему возможность искусственно наращивать доходы и сокращать заявленные затраты. Общая сумма таких действий превысила 900 миллионов фунтов стерлингов.



Также было выявлено, что некоторые спонсорские взносы на самом деле финансировались Abu Dhabi United Group (ADUG) - компанией, связанной с владельцем Манчестер Сити.



В дополнение, клуб представлял неверные финансовые данные, скрывая реальное финансовое положение от аудиторов и футбольных регуляторов. Комиссия пришла к выводу, что при корректном учете всех финансовых операций Манчестер Сити значительно превысил бы допустимые лимиты Премьер-лиги и УЕФА.



Клуб также был признан виновным в нарушениях, связанных с обязательством сотрудничать с расследованием Премьер-лиги.



Однако точное наказание для Манчестер Сити пока не определено. Впоследствии независимая комиссия будет рассматривать возможные санкции. Правила АПЛ предусматривают, в том числе, штрафы, снятие очков и другие спортивные наказания.



Манчестер Сити имеет право обжаловать это решение до 2 октября 2026 года.



Стоит отметить, что генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил о намерении клуба полностью восстановить свою репутацию.