Френки де Йонг готовится вернуться на поле после восстановления от травмы

Де Йонг готовится вернуться в общую группу Барселоны и увеличивать тренировочную нагрузку после восстановления от травмы.

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Футболист Барселоны Френки де Йонг близок к завершению процесса восстановления после повреждения коленного связочного аппарата.



Как сообщает AS, 29-летний спортсмен намерен в ближайшие дни вернуться к общим тренировкам с командой. После этого, в течение двух-трех недель, он будет постепенно увеличивать тренировочную нагрузку и интенсивность занятий.



Предполагается, что де Йонг сможет принять участие в игре против Алавеса 1 ноября в рамках Ла Лиги.



Стоит отметить, что с июля текущего года де Йонг проходит курс восстановления после травмы медиальной коллатеральной связки правого колена.



В прошлом сезоне нидерландец участвовал в 38 матчах за Барселону в различных турнирах, забив один гол и сделав восемь результативных передач.



Ранее было сообщено, что Барселона намерена продлить контракт с Рафиньей.