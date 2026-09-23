Звезда Линкольн Сити и сборной Украины Варфоломеев продлил контракт до 2030 года

Варфоломеев продлил контракт с Линкольн Сити до 2030 года.

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Украинский футболист Иван Варфоломеев, выступающий за английский клуб Линкольн Сити и недавно присоединившийся к национальной команде Украины, продлил свой контракт с клубом.



Официальный сайт Линкольн Сити, участника Чемпионшипа, подтвердил эту информацию.



22-летний украинец подписал новое соглашение с клубом, которое будет действовать до лета 2030 года. Ранее его контракт был рассчитан до июня 2029 года.





🤝 Ivan has signed a new deal with the Imps! https://t.co/anlGHqYRNz — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) September 23, 2026

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