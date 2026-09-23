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Звезда Линкольн Сити и сборной Украины Варфоломеев продлил контракт до 2030 года

Варфоломеев продлил контракт с Линкольн Сити до 2030 года.
Звезда Линкольн Сити и сборной Украины Варфоломеев продлил контракт до 2030 года
Иван Варфоломеев / Getty Images

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Украинский футболист Иван Варфоломеев, выступающий за английский клуб Линкольн Сити и недавно присоединившийся к национальной команде Украины, продлил свой контракт с клубом.

Официальный сайт Линкольн Сити, участника Чемпионшипа, подтвердил эту информацию.

22-летний украинец подписал новое соглашение с клубом, которое будет действовать до лета 2030 года. Ранее его контракт был рассчитан до июня 2029 года.



Варфоломеев перешел в Линкольн Сити из чешского клуба Слован в августе 2025 года за 800 тысяч евро.

За время своего пребывания в клубе украинский полузащитник провел 45 матчей, забил один гол и сделал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне он внес значительный вклад в победу клуба в английской Лиге 1.

В текущем сезоне Варфоломеев принял участие в девяти играх, отметившись одним ассистом.

Недавно Варфоломеев был впервые приглашен в национальную команду Украины для участия в подготовке к предстоящим матчам в Лиге наций.

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