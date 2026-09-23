Юрий Максимов возглавил азербайджанский футбольный клуб Араз-Нахчыван

57-летний Юрий Максимов подписал контракт с азербайджанским клубом Араз-Нахчыван до конца сезона-2026/27.

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Украинский специалист Юрий Максимов стал главным тренером футбольного клуба Араз-Нахчыван из Азербайджана, как подтверждает официальный веб-ресурс команды.



Максимов, 57 лет, заключил соглашение с клубом, играющим в премьер-лиге Азербайджана, сроком до окончания сезона-2026/27.



Сейчас Араз-Нахчыван находится на 12-й позиции в турнирной таблице, набрав всего два очка за шесть сыгранных матчей.



Это не первый опыт работы Максимова в Азербайджане. С декабря 2017 по июль 2018 года он руководил клубом Кешля (ныне Шамахы), с которым стал обладателем Кубка Азербайджана.



В прошлом Максимов также сотрудничал с такими командами, как ЦСКА Киев, Оболонь, Кривбасс, Металлург Донецк, Мордовия, Тараз, Ворскла, Звягель и Днепр-1.



Последним местом работы Максимова была Ворскла. Он второй раз возглавил эту команду с октября 2024 по июнь 2025 года, однако команда не сумела сохранить место в украинской Премьер-лиге.