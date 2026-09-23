Алаба переходит в Удинезе: Фабрицио Романо подтверждает сделку

Алаба переходит в Удинезе после статуса свободного агента.

Фабрицио Романо подтвердил, что австрийский футболист Давид Алаба стал частью итальянского клуба.



Алаба стал свободным агентом после окончания последнего сезона.



34-летний игрок недавно нашел новую команду для себя, достигнув предварительной договоренности о контракте с Удинезе.



Ожидается, что в скором времени контракт будет окончательно утвержден и подписан сторонами.



В предыдущем сезоне Алаба участвовал в 16 играх, но не смог забить ни одного гола.



Было также отмечено, что бывший игрок сборной Украины присоединился к новому клубу.