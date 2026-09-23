Роман Безус подписал контракт с кипрским Спартакосом

Безус присоединяется к Спартакосу после истечения контракта с Анортосисом, став третьим кипрским клубом в его карьере.

Кипрский Спартакос официально заявил о заключении контракта с Романом Безусом.



35-летний украинский футболист стал свободным агентом этим летом, когда его контракт с Анортосисом закончился.



В конце сентября Спартакос, который стал третьим кипрским клубом в карьере Безуса, предложил ему контракт.



В прошлом сезоне Безус принял участие в 17 матчах и забил всего один гол в Кубке Кипра.



Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера отказался от переезда в Россию.