Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Роман Безус подписал контракт с кипрским Спартакосом

Безус присоединяется к Спартакосу после истечения контракта с Анортосисом, став третьим кипрским клубом в его карьере.
Роман Безус подписал контракт с кипрским Спартакосом
Роман Безус / Спартакос

Кипрский Спартакос официально заявил о заключении контракта с Романом Безусом.

35-летний украинский футболист стал свободным агентом этим летом, когда его контракт с Анортосисом закончился.

В конце сентября Спартакос, который стал третьим кипрским клубом в карьере Безуса, предложил ему контракт.

В прошлом сезоне Безус принял участие в 17 матчах и забил всего один гол в Кубке Кипра.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера отказался от переезда в Россию.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости