Травма Вальверде: лидер Реала вынужден пропустить ключевые матчи

Вальверде пропустит несколько матчей из-за растяжения связок голеностопа, полученного в матче против Атлетико.

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Федерико Вальверде, центральный полузащитник и лидер Реала, вынужден будет пропустить несколько предстоящих матчей из-за полученной травмы.



28-летний Вальверде получил повреждение в ходе матча 7-го тура Ла Лиги против Атлетико (1:2), когда его соперник из Атлетико, Ли Кан Ин, нанес удар по его голеностопу. Никаких мер в отношении этого инцидента судья матча не принял.



Как сообщается на официальной странице Реала, Вальверде прошел дополнительное медицинское обследование, которое выявило у него третьестепенное растяжение связок левого голеностопа.



Реал не предоставил точных дат возвращения Вальверде в игру, отметив, что все будет зависеть от скорости его реабилитации. Тем не менее, согласно прессе, футболисту потребуется около двух недель на восстановление.



В этом сезоне Вальверде успел принять участие в восьми матчах за Реал в разных турнирах, забив один гол и сделав одну голевую передачу.



Ранее стало известно, что судья мадридского дерби был наказан за спорное решение.