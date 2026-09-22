Ювентус под угрозой санкций: болельщики нарушили минуту молчания

Болельщики Ювентуса нарушили минуту молчания: клуб может быть оштрафован.

Перед началом пятого матча Серии А между Ювентусом и Аталантой (2:0) произошел инцидент, который может привести к дисциплинарным санкциям в отношении туринского клуба.



В докладе инспекторов Федеральной прокуратуры Итальянской футбольной федерации (FIGC) отмечено, что некоторые болельщики Ювентуса проявили неуважение к минуте молчания, устроенной в честь памяти экс-футболиста Интера и национальной команды Италии, Сандро Маццолы, ушедшего из жизни 19 сентября в возрасте 83 лет.



Некоторые фанаты Ювентуса отказались принять участие в данном траурном мероприятии, повернувшись спиной к полю и начав скандировать имена бывших игроков своего клуба во время минуты молчания.



Согласно данным Tuttosport, спортивный судья итальянской федерации теперь будет расследовать этот случай, определяя степень ответственности клуба и возможные дисциплинарные меры в отношении Ювентуса.



Отмечается, что из-за поведения своих фанатов, Ювентус может быть оштрафован или даже лишиться фанатской трибуны.



Ювентус уже высказался по этому поводу, пытаясь дистанцироваться от своих болельщиков и заявив, что никакая конкуренция не может оправдать неуважительное поведение во время минуты молчания.



Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса успешно перенес операцию после перелома пальца.