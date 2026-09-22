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Звезда Ювентуса Коло Муани успешно перенес операцию на пальце руки

Ювентус сообщает об успешной операции на пальце у нападающего Рандаля Коло Муани после травмы в матче против Аталанты.
Звезда Ювентуса Коло Муани успешно перенес операцию на пальце руки
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Рандаль Коло Муани, нападающий Ювентуса, успешно перенес хирургическое вмешательство после того, как повредил палец.

В ходе пятого раунда Серии А против Аталанты (2:0) 27-летний футболист получил травму, но остался на поле до 89-й минуты, после чего его заменили.

После игры Коло Муани прошел медицинскую проверку, в результате которой был выявлен перелом проксимальной фаланги пятого пальца правой руки. Это обстоятельство обусловило необходимость операции.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Ювентуса, операция прошла без осложнений и предполагается, что футболист в ближайшее время сможет приступить к тренировкам.

Стоит отметить, что Коло Муани перебрался в Ювентус из ПСЖ этим летом. За итальянский клуб он уже успел сыграть шесть матчей в текущем сезоне, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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