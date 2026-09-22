Довбик возвращается в игру: футболист возобновил тренировки с Болоньей после травмы

Артем Довбик восстановился от травмы и присоединился к тренировкам итальянской Болоньи.

Украинский футболист Артем Довбик, выступающий за итальянскую Болонью, вернулся к тренировкам с командой после периода восстановления от полученной травмы.



Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Болоньи, 29-летний нападающий присоединился к общим тренировкам команды в предыдущий день.



Болонья возобновила тренировочный процесс в Кастельдеболе после трехнедельного перерыва в чемпионате, вызванного матчами национальных команд. Игроки прошли серию индивидуальных тестов на физическую готовность, после чего перешли к технико-тактическим занятиям и игре на ограниченной площади поля. Артем Довбик принимал участие в тренировках наравне с другими игроками команды, говорится в сообщении клуба.

Concentrati sul lavoro! 🏃‍♂️ #WeAreOne https://t.co/H7lTmluwJB — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) September 21, 2026

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