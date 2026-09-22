Довбик возвращается в игру: футболист возобновил тренировки с Болоньей после травмы
Украинский футболист Артем Довбик, выступающий за итальянскую Болонью, вернулся к тренировкам с командой после периода восстановления от полученной травмы.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Болоньи, 29-летний нападающий присоединился к общим тренировкам команды в предыдущий день.
Болонья возобновила тренировочный процесс в Кастельдеболе после трехнедельного перерыва в чемпионате, вызванного матчами национальных команд. Игроки прошли серию индивидуальных тестов на физическую готовность, после чего перешли к технико-тактическим занятиям и игре на ограниченной площади поля. Артем Довбик принимал участие в тренировках наравне с другими игроками команды, говорится в сообщении клуба.
Concentrati sul lavoro! 🏃♂️ #WeAreOne https://t.co/H7lTmluwJB— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) September 21, 2026
Стоит отметить, что Довбик пропустил два последних матча Болоньи перед международным перерывом против Наполи (0:1) и Торино (1:1) из-за проблем с мышцами.
В текущем сезоне украинский нападающий успел принять участие в трех играх за Болонью, забив один гол.
Ранее было объявлено, что Довбик вошел в состав национальной команды Украины для предстоящих матчей Лиги наций, однако впоследствии стало известно, что из-за травмы он не сможет принять участие в играх. Его место в составе занял форвард Полесья Игорь Краснопир.