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Довбик возвращается в игру: футболист возобновил тренировки с Болоньей после травмы

Артем Довбик восстановился от травмы и присоединился к тренировкам итальянской Болоньи.
Довбик возвращается в игру: футболист возобновил тренировки с Болоньей после травмы
Артем Довбик / Getty Images

Украинский футболист Артем Довбик, выступающий за итальянскую Болонью, вернулся к тренировкам с командой после периода восстановления от полученной травмы.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Болоньи, 29-летний нападающий присоединился к общим тренировкам команды в предыдущий день.

Болонья возобновила тренировочный процесс в Кастельдеболе после трехнедельного перерыва в чемпионате, вызванного матчами национальных команд. Игроки прошли серию индивидуальных тестов на физическую готовность, после чего перешли к технико-тактическим занятиям и игре на ограниченной площади поля. Артем Довбик принимал участие в тренировках наравне с другими игроками команды, говорится в сообщении клуба.



Стоит отметить, что Довбик пропустил два последних матча Болоньи перед международным перерывом против Наполи (0:1) и Торино (1:1) из-за проблем с мышцами.

В текущем сезоне украинский нападающий успел принять участие в трех играх за Болонью, забив один гол.

Ранее было объявлено, что Довбик вошел в состав национальной команды Украины для предстоящих матчей Лиги наций, однако впоследствии стало известно, что из-за травмы он не сможет принять участие в играх. Его место в составе занял форвард Полесья Игорь Краснопир.

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