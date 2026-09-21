Травма отстраняет Вальверде от матчей Реала: подробности инцидента

Вальверде получил серьезное повреждение голеностопа в матче против Атлетико, подтвердил Реал.

Федерико Вальверде, игрок Реала из Мадрида, временно отстранен от участия в матчах из-за травмы.



Согласно информации, опубликованной на официальном сайте футбольного клуба, 28-летний футболист получил тяжелое повреждение голеностопа во время игры 7-го тура Ла Лиги против Атлетико (1:2).



В ходе одного из моментов матча Ли Кан-ин, игрок Атлетико, вступил в жесткую стычку с Вальверде, однако судья не применил никаких мер. Несмотря на полученную травму, Вальверде довел матч до конца.



В ближайшее время уругвайский игрок пройдет медицинскую диагностику, чтобы определить точные сроки его восстановления.



"По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой Реала, нашему игроку Федерико Вальверде диагностирована серьезная травма левого голеностопа, полученная во время сегодняшнего матча. В ближайшие часы Вальверде пройдет дополнительные обследования", - говорится в заявлении клуба.



В текущем сезоне Вальверде успел сыграть в восьми матчах за Реал в различных турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.



Ранее было объявлено, что Реал подписал новый контракт с Ардой Гюлером.