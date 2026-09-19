Тоттенхэм в зоне деградации: Астон Вилла наносит сокрушительный удар

"Шпоры" уступили Астон Вилле на своем поле, несмотря на два гола в конце матча, и опустились на 18-е место в таблице.

Тоттенхэм не смог избежать зоны опасности деградации.



"Шпоры" на своем стадионе принимали Астон Виллу и уже к окончанию первого тайма уступали со счетом 0:1, благодаря голу, забитому Манзамби.



К 80-й минуте Астон Вилла расширила свое преимущество до 0:3, однако Тоттенхэму удалось немного отыграться. Команда де Дзерби забила два гола до финального свистка, но это не помогло им одержать победу.



После домашнего поражения команда, которая вложила более 300 миллионов фунтов в трансферы летом, занимает 18-е место с двумя очками.



В то же время победы Фулхэма и Ковентри в пятом туре могут снизить "шпоры" до самого низа таблицы.



Тоттенхэм - Астон Вилла - 2:3

Голы: Галлахер, 86, ван Хекке, 90+8 - Манзамби, 45+4, Джексон, 67, Буэндия, 79