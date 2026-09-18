Барселона отвергла спонсорство от Revolut из-за Луиша Фигу

Барселона отказалась от спонсорства Revolut из-за участия в рекламе бывшего игрока Луиша Фигу, перешедшего в Реал.

Согласно информации от Mundo Deportivo, футбольная команда Барселона отклонила предложение о спонсорстве от крупного банка.



Каталонский клуб рассматривал предложение от финансового учреждения Revolut, которое могло бы принести значительные финансовые выгоды.



Тем не менее, они приняли решение отказаться от этой возможности из-за Луиша Фигу.



Фигу, футболист из Португалии, является лицом рекламной кампании Revolut и в своих рекламных видео упоминает свой переход в Реал в 2000 году. Барселона приняла решение, что не хочет взаимодействовать с ним.



Также стоит упомянуть, что ранее Килиан Мбаппе выразил свое мнение о самом сложном аспекте игры в футбол.