Мареска: Удача в футболе - вопрос обстоятельств

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска выразил свои впечатления после триумфа в манчестерском дерби.



Важно подчеркнуть, что "горожане" выиграли с незначительным преимуществом, хотя после матча АПЛ признала, что гол, забитый Холанном, был засчитан незаконно.



Несмотря на это, Мареска уверен, что его команда просто была удачлива, как и Манчестер Юнайтед в дерби против них в 2023 году.

Бывает, что иногда все складывается в твою пользу, а порой все восстает против тебя. Три года назад, когда я так же работал в Манчестер Сити, точно такая же ситуация сложилась в игре против Манчестер Юнайтед. Мы тогда потерпели поражение в дерби.

Если вы вспомните, то тот гол был засчитан не по правилам. И никто, честно говоря, даже не извинился. Мы до сих пор ждем извинений за тот гол.

В футболе так бывает, что успех сопутствует тебе во всем, а бывает, что удача отворачивается от тебя. Таков он, футбол.