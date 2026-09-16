Артем Довбик возвращается в игру: Болонья готовит нападающего к матчу с Торино
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Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик вернулся к тренировкам после пропущенного матча четвертого тура Серии А против Наполи (0:1) из-за мышечной травмы.
Согласно данным, представленным TMW и основанным на информации из La Gazzetta dello Sport, Довбик уже приступил к тренировкам на базе "россоблу", несмотря на то, что команда находилась в отгуле.
В Болонье решили подойти к вопросу возвращения Довбика с осторожностью, поскольку их основная задача - полное восстановление футболиста без риска повторения травмы.
Отметим, что Довбик был приглашен в сборную Украины, хотя официального объявления о составе команды пока не было.
Болонья сыграет свой следующий матч в рамках пятого тура Серии А против Торино на своем домашнем стадионе в субботу, 19 сентября.
Напомним, что Довбик перешел в Болонью на правах аренды из Ромы этим летом. За "россоблу" украинец уже успел провести три матча и забить один гол.
Ранее Довбик поделился своими впечатлениями от своего дебютного гола за Болонью.