Рафинья готов продлить контракт с Барселоной: новые детали переговоров
Деку и Рафинья обсудили возможность продления контракта с Барселоной, срок действия которого истекает в 2028 году.
Бразильский вингер Рафинья может продолжить игру в Барселоне.
Спортивный директор клуба Деку уже провел встречу с 29-летним футболистом, чтобы обсудить детали возможного нового контракта, сообщает Sport.es.
По информации источника, Рафинья продолжает быть лояльным к Барселоне, поэтому не предвидится трудностей с продлением его договора.
Срок действия текущего контракта игрока истекает в июне 2028 года.
В этом сезоне Рафинья принял участие в шести играх за Барселону в разных турнирах, забив восемь мячей и сделав три голевые передачи.
Ранее стало известно, что Реал ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Тибо Куртуа, считая его лучшим выбором на рынке.
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