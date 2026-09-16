Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Рафинья готов продлить контракт с Барселоной: новые детали переговоров

Деку и Рафинья обсудили возможность продления контракта с Барселоной, срок действия которого истекает в 2028 году.
Рафинья готов продлить контракт с Барселоной: новые детали переговоров
Рафинья / Getty Images

Бразильский вингер Рафинья может продолжить игру в Барселоне.

Спортивный директор клуба Деку уже провел встречу с 29-летним футболистом, чтобы обсудить детали возможного нового контракта, сообщает Sport.es.

По информации источника, Рафинья продолжает быть лояльным к Барселоне, поэтому не предвидится трудностей с продлением его договора.

Срок действия текущего контракта игрока истекает в июне 2028 года.

В этом сезоне Рафинья принял участие в шести играх за Барселону в разных турнирах, забив восемь мячей и сделав три голевые передачи.

Ранее стало известно, что Реал ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Тибо Куртуа, считая его лучшим выбором на рынке.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости