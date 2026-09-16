Рафинья готов продлить контракт с Барселоной: новые детали переговоров

Деку и Рафинья обсудили возможность продления контракта с Барселоной, срок действия которого истекает в 2028 году.

Бразильский вингер Рафинья может продолжить игру в Барселоне.



Спортивный директор клуба Деку уже провел встречу с 29-летним футболистом, чтобы обсудить детали возможного нового контракта, сообщает Sport.es.



По информации источника, Рафинья продолжает быть лояльным к Барселоне, поэтому не предвидится трудностей с продлением его договора.



Срок действия текущего контракта игрока истекает в июне 2028 года.



В этом сезоне Рафинья принял участие в шести играх за Барселону в разных турнирах, забив восемь мячей и сделав три голевые передачи.



Ранее стало известно, что Реал ведет переговоры о продлении контракта с голкипером Тибо Куртуа, считая его лучшим выбором на рынке.