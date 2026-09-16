Раффаэле Палладино: новый главный тренер Болоньи до 2029 года

Раффаэле Палладино становится новым тренером Болоньи, заменив на этом посту Доменико Тедеско.

Болонья объявила о замене главного тренера: Доменико Тедеско уступил свое место Раффаэле Палладино.



Палладино, назначенный новым руководителем "россоблу", уже подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2029 года, и сегодня же приступит к выполнению своих обязанностей, сообщается на официальном сайте клуба.



42-летний Палладино имеет опыт работы с командами Монца, Фиорентина и Аталанта.



Под руководством Тедеско Болонья провела всего четыре матча, из которых три были проиграны, а один закончился вничью. В результате, команда сейчас находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, имея всего одно очко.



Важно отметить, что в составе Болоньи на аренде играет украинский форвард Артем Довбик.



Ранее было подтверждено, что бывший главный тренер Болоньи сообщил о травме Довбика.